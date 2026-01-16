ETV Bharat / entertainment

ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸಹೋದರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರು: ತಂಗಿಯ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರಾಣ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕ

ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

actress-karunya-ram-filed-a-complaint-to-ccb-police-against-her-sister-details-here
ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 8:16 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸಿಸಿಬಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ, ನಟಿಯ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು‌. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ (ETV Bharat)

ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಕಪಿಲ್, ಸಾಗರ್, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ‌ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತನಿಖೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ‌

2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್​ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. '4 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಪಿಲ್, ತನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸ್​​ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಎನ್​ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ''ನಾನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರ, ತಾಯಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾರುಣ್ಯ ಆದ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಮಗಳು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಹೋದರ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇಕಪ್ ಅರ್ಟಿಸ್ಟ್. 2022ರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಅತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 50 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ ಕಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ'' ಎಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್​ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈಕೆ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಕಾರಣ. ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಲು ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಗಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಕೇಳುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. ನನಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ'' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

''2023ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಆನ್​ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಕಪಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್​ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

''ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಾ, ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ. ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡಿ.28ರ ರಾತ್ರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೂವರು ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್​ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ದೂರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

