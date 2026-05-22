ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ: ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Kangana Ranaut
ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 1:29 PM IST

ತಮ್ಮ ನೇರನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್​ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ. ನಟಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾರಿನ ಕಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲೈಟ್​ ಪಿಂಕ್​​ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧಿರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​​ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಂಗಳಸೂತ್ರ? ಮದುವೆ ಆದ್ರಾ?' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಗನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರೇ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ, ದಿ.ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು.

ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಂಗನಾ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.

