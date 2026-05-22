ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ: ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 1:29 PM IST
ತಮ್ಮ ನೇರನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ. ನಟಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾರಿನ ಕಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧಿರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಂಗಳಸೂತ್ರ? ಮದುವೆ ಆದ್ರಾ?' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!; ಮೊದಲ ದಿನವೇ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸಿದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಂಗನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರೇ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿ.ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ, ದಿ.ಸತೀಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ವೀನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಕಂಗನಾ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.