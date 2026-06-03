'ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಶತ್ರುಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ': ಕಂಗನಾ
ಡಾನ್ 3 ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 1:20 PM IST
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಾನ್ 3ನಿಂದ ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ (ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ) ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು.
"ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ''ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟಿ, ''ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸದಾ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂತ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಂದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾನ್ 3 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಾನ್ (2006) ಮತ್ತು ಡಾನ್ 2 (2011) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಣ್ವೀರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ 3ರ ಸಾರಥಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ದೂರಿನ ನಂತರ, ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಟನನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿಇ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ನಟನಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಡಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಘನತೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ರಣ್ವೀರ್ ನಂಬಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.