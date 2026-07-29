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Gen-Z 'ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ: ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದ ಸಂಸದೆ

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ "ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್" ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

Actor and BJP MP Kangana Ranaut
ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 5:09 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್" ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದನೀಯ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

''ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಪರ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆಯುಳ್ಳವರು. ಹಾಗೇ, ಅವರ ಟೀಕೆ ಜೆನ್​ ಝಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಹಿಳೆಯರು "ಘನತೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು" ಏಕೆ ಹೊರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಜನರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಕ್ಷಮಿಸಿ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸುತ್ತೀರಾ? ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ! ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದರು. ಕಂಗನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ 'exam buddy' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಲ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ನಟಿ "feminazis" ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವಜನರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬದಲು ಶಿಸ್ತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.

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ಕಂಗನಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2026ರ ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಜೆನ್ ಝಿಗಳನ್ನು 'ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್' ಎಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಜೆನ್​ ಝಿ ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್
ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
KANGANA RANAUT STATEMENT

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