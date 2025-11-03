ETV Bharat / entertainment

ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hema Malini Shares Dharmendra's Health Update
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ರುಟಿನ್​ ಮೆಡಿಕಲ್​​ ಚೆಕ್​-ಅಪ್​​​ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಮುಂಬೈ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ, ನಗುತ್ತಾ ಕೈಮುಗಿದು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌನವಾಗೇ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೀಗ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.

ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ (Video: ETV Bharat)

89 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ರುಟಿನ್​​​ ಚೆಕ್​​ಅಪ್​ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಶನಿವಾರದಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಆತಂಕ ಪಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವದಂಪತಿ ಕಥೆಯೇ 'ಲವ್ ಯು ಮುದ್ದು': ರಿಯಲ್ ಮುದ್ದುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ನಟನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಇಕ್ಕಿಸ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಖೇತರ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ತೇರಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: 'ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 100 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ': ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್

TAGGED:

HEMA MALINI ON DHARMENDRA
ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ
DHARMENDRA HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.