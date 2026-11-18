ನಟ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿದ್ದು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ: ಪಿಆರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 3:28 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ತಾರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು, ದಿಯಾ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು "ದುಃಸ್ವಪ್ನ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, "ನಾ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ತಮೀಝ್ ಹೈ, ಔರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾ! ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಮತ್ತು "ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಗಾಯ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್" ಎಂಬತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರದ ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರಾಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನವಾಜ್ "ಏಕ್ ಓಂಕಾರ್! ನಾನಕ್ ದೇವ್ ಜಿ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಅವರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ದಿಯಾ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಮುಂಬರುವ ಒಟಿಟಿ ಸರಣಿ ಡಾ.ಹಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹನ್ ಸಿಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಡಾ.ಹಸನ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಡಾ.ಇಮ್ರಾನ್ ಹಸನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿಯಾ ಡಾ.ಪಾಲಕ್ ಜೈನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಹಸನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2026ರಂದು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
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ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ದಿಯಾ ಅವರ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್ ಅಭಿನಯದ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಕ್ಕಾ ಎರಡೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಫೇದ್ ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿವೆ.
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ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್: ಫರಾರಿ, ತುಂಬದ್ 2, ಥಮ್ಮಾ 2, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಾಮ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.