ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಚಳಿಜ್ವರ ಬಿಡಿಸಿದ ನಟಿ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್
ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ನಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 10:34 AM IST
ಮಹಿರ, ಟೋಬಿ, ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ಬಿ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಟಿ ಇದೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳುಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶ ಗಮನಿಸಿದ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ, ------- ಎಂಬುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದೇ?'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ ಆಚಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ನಟಿ ಬಳಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕವೇ ಬೇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾರಿ ಮೇಡಂ, ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮೇಡಂ. ಇದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಮೇಡಂ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ. ಈ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇಡಂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮೇಡಂ. ಇದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಪುಂಡರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಅವಹೇಳನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಖಡಕ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.