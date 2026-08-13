'2 ವರ್ಷಗಳ ನೋವು': ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್
ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ವದಂತಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 1:19 PM IST
ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ "ನಿಂದನೆ" ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಾರಗಳ ನಂತರ ನಟಿಯಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಟ ಧ್ರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನುಪಮಾ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧ್ರುವ್ ಅವರಾಗಲಿ ತಾವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
'ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ': ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನೋವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಾದಾಗ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಣಮುಖಳಾದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಂದನೆ"ಗೆ (narcissistic abuse) ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ': ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು "ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಂತೆ" ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತಾನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅನುಪಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ರೆಮೋನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಬಲ್ಲರು, ಮರುದಿನ ಅವನು ಅನ್ನಿಯನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಲ್ಲರು, ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಷ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಂಬಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ನಡೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ವದಂತಿಗಳು: 2025ರಲ್ಲಿ ಬೈಸನ್ ಕಾಲಮದನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಪಮಾ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಈಗ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲಯಾಳಂನ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಂ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2, ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಪರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಸದ್ಯ ಕ್ರೇಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ, ಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರೀಚಿಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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