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ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್: ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ!

"ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ"ಯ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ಜುಲೈ 15ರಂದು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Ananya Raj passes away
ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್​ ನಿಧನ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 1:28 PM IST

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7 ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಗೋ, ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಘೋಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 15ರಂದು ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಟಿಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ ನಟಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್​ ಹೆಸರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌​ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ. ಜುಲೈ 15ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನಾವು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರು ಯೋಧರಂತೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕೆ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಹುಡುಗಿ. ರಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಮಗು ನಿನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್​ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಆಘಾತದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್, ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಅವರು ಸುಂದರ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. ದೇವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಂತಾಪ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

7 ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಗೋ, ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಘೋಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟಿ ಸೀರೀಸ್, ಜೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಥಗ್ಗೆದೆ ಲೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌​ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

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Last Updated : August 17, 2026 at 1:28 PM IST

TAGGED:

ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್​ ನಿಧನ
ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯಾ ರಾಜ್​ ನಿಧನ
ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಸಾವು
ANANYA RAJ DEATH

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