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ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ: ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್

ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Ameesha Patel
ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 4:45 PM IST

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ಮುಂಬೈನ ಚರ್ಚ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪಾಲ್ಘರ್ ನಿವಾಸಿ 40 ವರ್ಷದ ಸೀಮಾ ಘಾಟೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಮೀಶಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಶಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಳೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಆಶಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಬಳೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 306ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ತಂಡವು ಸೀಮಾ ಘಾಟೆಯನ್ನು ವಿರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ನಂತರ ಘಾಟೆ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕದ್ದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ದ ಬಳೆ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2000ರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ 'ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಆಗಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಒದಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಗದರ್: ಏಕ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕಥಾ, ಹುಮ್​ರಾಝ್, ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ಮತ್ತು ರೇಸ್ 2 ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಗದರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸಕಿನಾ ಆಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸಿನಾದಿಗೆ ಸಾಗಿತು.

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ಅನಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಮನೀಶ್ ವಾಧ್ವಾ ನಟಿಸಿದ ಗದರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿತ್ಯ ಲಾಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೌಬಾ ತೇರಾ ಜಲ್ವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್
ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
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