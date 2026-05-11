ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಕೇನ್ಸ್ 2026'ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 1:11 PM IST
2026ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ತಾರೆ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ "ಟಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಾದರ್ಡ್" ಎಂದು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಗುಲಾಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಲಿಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕನೆಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡುತ್ತಾ, "ಸ್ಟೇನ್ ಅಲೈವ್" ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೀ ಗೀಸ್ನ 'ಸ್ಟೇಯಿನ್' ಅಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ನ ತಮಾಷೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವ ಮೇ 12 ರಿಂದ ಮೇ 23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21': ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕರೆನ್ ಕ್ಷಿತಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ - ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21' ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾನ್ಸ್/ಕೇನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ Marché du Film ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಆಲ್ಫಾ'ದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೆನ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.