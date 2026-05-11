ಕೇನ್ಸ್​ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್; ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಕೇನ್ಸ್​ 2026'ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (ANI)
Published : May 11, 2026 at 1:11 PM IST

2026ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ತಾರೆ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ "ಟಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್‌ಬಾದರ್ಡ್" ಎಂದು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಗುಲಾಬಿ ಪಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಲಿಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್​ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕನೆಕ್ಷನ್​​ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡುತ್ತಾ, "ಸ್ಟೇನ್ ಅಲೈವ್" ಎಂದೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೀ ಗೀಸ್‌ನ 'ಸ್ಟೇಯಿನ್' ಅಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ನ ತಮಾಷೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಾಡನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ (ANI)

ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕೋಟ್, ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​ ಲುಕ್​ ಕೂಲ್​ ಅಂಡ್​ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿರಿಸಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಕೇನ್ಸ್‌ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Alia Bhatt Instagram)

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವ ಮೇ 12 ರಿಂದ ಮೇ 23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಲನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ - ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21' ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾನ್ಸ್/ಕೇನ್ಸ್​ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ Marché du Film ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಆಲ್ಫಾ'ದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ದಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೆನ್' ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

