ಫೈನಲಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ವೀನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 10:14 AM IST
ಕಾನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಫೈನಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅವರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಬೈನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾನ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೈನಲಿ ಆ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 78ನೇ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಸೀರೆ, ಸಿಂಧೂರದ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಡಿಸೈನರ್ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದರು. ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಬನಾರಸಿ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಕೇಪ್ ಧರಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕೇಪ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸೀರೆ, ಸಿಂಧೂರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ, ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉಡುಗೆ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ 2007ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. 2011ರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು, ದಂಪತಿ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಶ್ ಅಭಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ಇತ್ತಾದರೂ, ದಂಪತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಚ್ಚನ್ ಕಟುಂಬ ಸದ್ಯ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026 ಸಲುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1994ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ನಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ನಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೋಟದ ಮೇಲಿದೆ.