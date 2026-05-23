ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ಈ 'ಕಾನ್' ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 1,500+ ಗಂಟೆ
ಕಾನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 23, 2026 at 11:04 AM IST
ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೀಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದ್ದೇ ಸದ್ದು. 'ಕಾನ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಫೈನಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತಿಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದರು. ಅವರ ಲುಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲೋರಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಚೆಲುವೆ, ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರಲ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಕ್ತಿ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೌನ್ ತಯಾರಿಗೆ 1,500 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌನ್ನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನಂತಹ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಂತೆ ತೋರಿದೆ.
ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಸೂತಿಯು, ಧರಿಸುವವರು ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಚಲನಶೀಲ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭುಜಗಳ ಬಳಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ಡಿನೈನ್, ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಉಡುಗೆ ಅಪ್ಸರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ನಟಿಯ ಒಂದೊಂದು ನೋಟವೂ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಂದು ಕೂಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೈನಲಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ವೀನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಐಶ್. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಅಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
2025ರ ಕಾನ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸೀರೆ, ಸಿಂಧೂರದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ನಂತರ ಡಿಸೈನರ್ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದರು. ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಬನಾರಸಿ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಕೇಪ್ ಅನ್ನೂ ಈ ಗೌನ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನೋಟದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.