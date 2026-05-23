ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ಈ 'ಕಾನ್​' ಡ್ರೆಸ್​ ಡಿಸೈನ್​​ಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 1,500+ ಗಂಟೆ

ಕಾನ್ ಕ್ವೀನ್​​ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 11:04 AM IST

ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲೀಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದ್ದೇ ಸದ್ದು. 'ಕಾನ್ ಕ್ವೀನ್​​' ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಫೈನಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತಿಲೋಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದರು. ಅವರ ಲುಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲೋರಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಚೆಲುವೆ, ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್​​​ಚರಲ್​​ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶಕ್ತಿ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೌನ್​​ ತಯಾರಿಗೆ 1,500 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್​ನಂತಹ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಂತೆ ತೋರಿದೆ.

ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಸೂತಿಯು, ಧರಿಸುವವರು ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಚಲನಶೀಲ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭುಜಗಳ ಬಳಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯಂತಹ ಡಿನೈನ್​​, ಔಟ್​​ಫಿಟ್​ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಿದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಉಡುಗೆ ಅಪ್ಸರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಲೆವೆಲ್​ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್​ಗಳಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ನಟಿಯ ಒಂದೊಂದು ನೋಟವೂ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಂದು ಕೂಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ತಾರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

ಈವೆಂಟ್​ಗೆ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಐಶ್. ರೆಡ್​ ಕಾರ್ಪೆಟ್​​​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಅಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಕಾನ್​​ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​​ ಸೀರೆ, ಸಿಂಧೂರದ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ನಂತರ ಡಿಸೈನರ್​ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ ಗೌನ್​​​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದ್ದರು. ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಬನಾರಸಿ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಕೇಪ್‌ ಅನ್ನೂ ಈ ಗೌನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನೋಟದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

