ಸುಟ್ಟ ಕಸದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಟಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ; ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ
ಸುಟ್ಟ ಕಸದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿರುವ ನಟಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 20, 2025 at 8:49 AM IST
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ, ನಟಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಅವರಿಗೂ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನಟಿ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದ ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೇಔಟ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸ ಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಂದ್ರಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಬಿಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಜಿಬಿಎ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಐಂದ್ರಿತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಐಂದ್ರಿತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಈ ಕಸದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಬಂದೆ ಅಂತಾ ಐಂದ್ರಿತಾ ರೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್ವೀರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲಿವೆ