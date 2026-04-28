'ನಟರು ದೇವರಲ್ಲ': ಧನುಷ್ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಭಿಮಾನಿ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಕಾರಾ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಧನುಷ್ ಎದುರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಟ ಅವರನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಡೆದರು. ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 1:30 PM IST
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾರಾ'. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ಧನುಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಧನುಷ್ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಗಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಟ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದರು. ನಂತರ ನಟ ಸಂಯಮದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟನ ನಡೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಜನರು ನಟರನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ನಟರನ್ನು ದೇವರುಗಳಂತೆ ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, "ನಟರು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವೂ ಜರುಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಟ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಧನುಷ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ರಗಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದರೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಡಕಾಯಿತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥಾಹಂದರವು ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಕೂಡಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.