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ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್​ ಜೋಡಿ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಮಡುಪಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Deepika-Ranveer couple with their daughter
ಮಗಳ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ- ರಣವೀರ್​ ಜೋಡಿ (Deepika-Ranveer instagram)
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By PTI

Published : September 19, 2026 at 8:58 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​ ತಾರೆಗಳಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್-ಲೀಲಾ, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು 83 ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಡುಕೋಣೆ, ಶನಿವಾರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್. 19.9.2026. ದುವಾ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಚಿತ್ರವಿದೆ.

ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ!! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!!! ಈಗ ದುವಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು," ಎಂದು ಕೃತಿ ಖರಬಂದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2024 ಸೆ. 8 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದುವಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕಿಟ್​ ಅನ್ನು ದುವಾ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧುರಂಧರ್​ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ 'ಪ್ರಳಯ್​' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಜಾಂಬಿ' (zombie) ಮತ್ತು 'ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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