ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾದ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಜೋಡಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಮಡುಪಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರುವ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 8:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಗಳಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್-ಲೀಲಾ, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು 83 ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಡುಕೋಣೆ, ಶನಿವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್. 19.9.2026. ದುವಾ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ಚಿತ್ರವಿದೆ.
ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ!! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!!! ಈಗ ದುವಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು," ಎಂದು ಕೃತಿ ಖರಬಂದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2024 ಸೆ. 8 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ದುವಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ದುವಾ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ 'ಪ್ರಳಯ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಮೆಹ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಜಾಂಬಿ' (zombie) ಮತ್ತು 'ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ