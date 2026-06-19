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ಬಲರಾಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ: ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್

ನಾನು ಪ್ರತಿ ಅವಾರ್ಡ್‌, ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಹೇಳಿದರು.

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'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 10:03 AM IST

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'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಭಿನಯ, ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓಕೆ ಹಾಡಿರುವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ವಿನೋದ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ಕಾರಣ. ಬಲರಾಮ ಏನಿದೆಯೋ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಅಂತ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ನಾನು ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

actor-vinod-prabhakar-talks-about-balaramana-dinagalu-movie
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಾನು ಪ್ರತಿ ಅವಾರ್ಡ್‌, ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಂಗ್‌ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪಟಾಣ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಂಗ್‌ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್‌ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ನಮ್ಮ ಕೆವಿಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಆವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್‌ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಸಾಂಗ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐದೂವರೆಗೆ ಫೈನಲ್‌ ವರ್ಷನ್‌ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮೈ ಜುಂ ಅನಿಸ್ತು, ವಿನೋದ್‌ ಸರ್​​ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

actor-vinod-prabhakar-talks-about-balaramana-dinagalu-movie
'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಈ ಹಾಡಿನ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಇದೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಈ ತರಹ ಹಾಡು ಬೇಕು. ಯೂಥ್​ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಂಗ್‌ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರವು ಇದೇ 26ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

ACTOR VINOD PRABHAKAR
TIGER PRABHAKAR
ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು
ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್
BALARAMANA DINAGALU MOVIE

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