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ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತಂಕ ಬೇಡ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.‌ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ

ನಟ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್​ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ DIRECTOR KM CHAITANYA BENGALURU
ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.‌ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ (ETV Bharat And X@kmchaitanya)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 21, 2026 at 8:02 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್​​ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಅವರು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಲೋ‌ ಬಿಪಿಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಭಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದಾಖಲಾದರು.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಚೆಕಪ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿನೋದ್​ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ವಿನೋದ್​​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಂ.ಚೈತನ್ಯ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅತಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅದೇ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿನೋದ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ಕಾರಣ. ಬಲರಾಮ ಏನಿದೆಯೋ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸು ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಡವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಅಂತ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಟರ್ನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ನಾನು ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಅವರ ಮುಂದುವರೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ನಾನು ಪ್ರತಿ ಅವಾರ್ಡ್‌, ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಂಗ್‌ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆಲ್‌ ಓಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್‌ಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಸಾಂಗ್‌ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರ ಇದೇ 26ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಲರಾಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೈಗರ್‌ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ: ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್

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ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್
DIRECTOR KM CHAITANYA
BENGALURU
BALARAMANA DINAGALU MOVIE
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