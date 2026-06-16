'ನನ್ನೊಂದಿಗೆ 3-4 ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ': ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ '12th ಫೇಲ್' ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಸೈಬರ್ ಚೋರರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಸೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 10:33 AM IST
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಪ್ರೀತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆದ್ರೋ'ದ (Pritam and Pedro) ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆದ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ವೀರ್ ಹಿರಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಸೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನನಗೂ ಇದು 3-4 ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಹಣ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ತಂದೆ ಕೂಡಾ ಇಂಥದ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ಸೆ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹರಡಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ನಟಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆದ್ರೋ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
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ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಮಿತ್ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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'ಪ್ರೀತಮ್ ಮತ್ತು ಪೆದ್ರೋ' ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.