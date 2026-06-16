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ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ನಿಧನ

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Director A.Chinnegowda family
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 10:48 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಾದ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಅವರು ವರನಟ ದಿ.ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ.

Jayamma Chinnegowda passes away
ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ನಿಧನ (ETV Bharat)

ಜಯಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಅಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಬೆಂಬಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಅವರಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Sri Murali Family
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮುರಳಿ (ETV Bharat)

ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ನಿಧನದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತ: ಈಗಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದು 3 ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದರೊಳಗೆ ವಿಜಯ್ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜಯ್​ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಹಲವು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Director A.Chinnegowda family
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

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ಇನ್ನೂ, ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ಉಗ್ರಂ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ರೋರಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು.

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ನಟಿ ಜಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ನಿಧನ
ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ತಾಯಿ ನಿಧನ
ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಾಯಿ ನಿಧನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ
VIJAY RAGHAVENDRA MOTHER DEATH

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