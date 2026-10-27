ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಟೀಕೆ, ಮಾನಹಾನಿ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲು!
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪಿ.ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : October 27, 2026 at 11:50 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗಚಿಬೌಲಿ ಪೊಲೀಸರು 7 ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾನಹಾನಿಕರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂಡ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಟನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 36 ವರ್ಷದ ಪಿ. ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನ ಕೆಲ ಖಾತೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಿಶಾಂತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ನ ಯುಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Rashmika Mandana asked Vijay Deverakonda to marry her hundreds of times over a period of one year. Isn’t this the equality the modern day femisnists have been asking for? Why are they shaming Rashmika now? https://t.co/NmO5WznJSd— Star Girl (@StarGirlonFire7) October 24, 2026
ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗಚಿಬೌಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದ 351(2), 352, 356(1) ಮತ್ತು 294(1) ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಡಿ.ಐ ನರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ, ಈ ಜೋಡಿಯ ತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
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ದೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡ ಆಶಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರುವರಿ 26, 2026ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು.