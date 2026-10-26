'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಧನ್ಯ': ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 5:00 PM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಯ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸುತ್ತಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ''ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಧನ್ಯ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು (ರಶ್ಮಿಕಾ) ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ - ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ ಬದುಕಿನ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ಈಗ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಿತ ದಯೆ ಅಥವಾ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೇ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕೆಣಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು - ದೇವರಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ'' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ದಂಪತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಮದುವೆಯಾಗೋಣ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು 100 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೊದಲು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ (2018)ನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ (2019)ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ, ಜೋಡಿ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ರು. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ದಂಪತಿಯ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಬಹುತೇಕ ಟ್ರೋಲ್ಗೊಳಗಾಗಿದೆ.
Rashmika Mandana asked Vijay Deverakonda to marry her hundreds of times over a period of one year. Isn’t this the equality the modern day femisnists have been asking for? Why are they shaming Rashmika now? https://t.co/NmO5WznJSd— Star Girl (@StarGirlonFire7) October 24, 2026
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