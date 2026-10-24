ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕುರಿತು ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊವ್ವ ಜೊತೆ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮಾತುಕತೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕಾರಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 9:57 AM IST
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಗಾಯಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಾಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೀಲುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ (Regenerative bone and joint specialists) ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊವ್ವ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕ್ಷಮತೆ, ಗಾಯಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಾ.ಮೊವ್ವ ಅವರಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್-ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊವ್ವ, ರೋಗಿಯ ಸ್ವಂತ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ಪಿ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದೇ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಡಾ.ಮೊವ್ವ, ಗಾಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದರು.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಎಂದ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್
ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೊವ್ವ ನೇತೃತ್ವದ 'ರೀಜನ್ಆರ್ಥೋಸ್ಪೋರ್ಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈ ಸಂವಾದ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ: ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ