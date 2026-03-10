ETV Bharat / entertainment

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​​​ಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸವಾಲು: ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ರಿಲೀಸ್

ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಕಾರಣ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮುಂದೂಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

Actor Thalapathy Vijay in Jana Nayagan
'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್​​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನೆಡೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 22 ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೂನ್ 18ರಂದು 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸವಾಲುಗಳು ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ವಿಜಯ್, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಅಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ರೋಲ್​​ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ತ್ರಿಶಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಒಳ್ಳೇದು': ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ'ನಿಗೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಸಾಕ್ಷಿ

ಹೆಚ್.ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವು ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

