ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ

'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Suniel Shetty offers prayers at Mahakaleshwar
ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 3:47 PM IST

ಉಜ್ಜಯಿನಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮೂಲತಃ ತುಳುನಾಡಿನವರಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2'ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಳುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದು ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದು, ನಾನು ಮಹಾಕಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸೈನಿಕರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡಾ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಲ್​ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಜನವರಿ 16ರಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತಾರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಗನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸುನೀಲ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಗ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೀಗ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪುತ್ರ ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನವರಿ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ 2, 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಗಳು ಒಂದೇ ಪಡೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 257.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಮೇಧಾ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಆನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ.ಪಿ.ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದತ್ತಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.

