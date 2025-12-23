ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ' ಎಂಬ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 'ಯಾರೂ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ'ಯೆಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರಸಿ ವಿಚಾರ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀಪ್ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ': ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ''ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ'' ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೈರಸಿ ಮಾಡೋರನ್ನು ಕರುಣೆ ತೋರದೇ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ ': ಪೈರಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ನಿಲುವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ''ಪೈರಸಿ ಮಾಡೋರನ್ನು ಕರುಣೆ ತೋರದೇ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ '' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಚೆಸ್ ಆಡುವಾಗ ಕದ್ದು - ಮುಚ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಯೇ ಹೊಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಚೆಕ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪೈರಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸದೇ ಇದ್ದರೂ, ಸಂದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೋವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ದಿನ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ, ಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. 45 ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗಣೇಶ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಏಕೆ ಯಾರೂ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿವಾದದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.