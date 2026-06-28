ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್, ಕಿಚನ್, ಬಾತ್ರೂಮ್: 6.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಕಿಚ್ಚನ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರವಾನ್
ಕಿಚ್ಚನ ಮನೆಗೆ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 1:05 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಐಶರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಹೇಗಿದೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸದ್ಯ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಿಚ್ಚ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಐಶಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಂಡದವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರೋ ದಿಲೀಪ್ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಅವರ DC2 ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಒಳಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್, ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ: ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ದಿ ವೈಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ದಿ ವಾರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, '2209 ಎಡಿ - ಬಿಆರ್ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್, ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಕನಸು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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