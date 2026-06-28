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ಬೆಡ್‌ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್​, ಕಿಚನ್​, ಬಾತ್​ರೂಮ್: 6.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ಕಿಚ್ಚನ ಡ್ರೀಮ್​ ಕ್ಯಾರವಾನ್

ಕಿಚ್ಚನ ಮನೆಗೆ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯ ಕ್ಯಾರವಾನ್​ ಇದಾಗಿದೆ.

ACTOR SUDEEP NEW CARAVAN SUDEEP NEW CARAVAN PRICE ACTOR SUDEEP CARAVAN INSIDE VIEW ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ​ ಕ್ಯಾರವಾನ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯ ಕ್ಯಾರವಾನ್ (ETV Bharat & IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 1:05 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಐಶರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರವಾನ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರವಾನ್​ ಹೇಗಿದೆ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸದ್ಯ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು​​ ಕಿಚ್ಚ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಐಶಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ರ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರವಾನ್ (ETV Bharat)

ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಸುದೀಪ್‌ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್​ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಂಡದವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ​ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರೋ ದಿಲೀಪ್ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಅವರ DC2 ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್​ನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ACTOR SUDEEP NEW CARAVAN SUDEEP NEW CARAVAN PRICE ACTOR SUDEEP CARAVAN INSIDE VIEW ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ​ ಕ್ಯಾರವಾನ್
ಕಿಚ್ಚನ ಡ್ರೀಮ್​ ಕ್ಯಾರವಾನ್ (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲಿಗರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರವಾನ್​​ ಒಳಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್​​​​ ಹೋಟೆಲ್​ ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್​, ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ: ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಸೈನ್ಸ್​ ಫಿಕ್ಷನ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಜೂನ್​ 26ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್​ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, ''ದಿ ವೈಟ್​ ಎಂಡ್ಸ್​​, ದಿ ವಾರ್​ ಬಿಗಿನ್ಸ್​! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟ ಸುದೀಪ್​ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, '2209 ಎಡಿ - ಬಿಆರ್​ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್​​, ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೃಹತ್ ಕನಸು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಶೂಟಿಂಗ್​ ಅಕಾಡಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡದ KVN ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್' ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್​, ಸೈಫ್

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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ​ ಕ್ಯಾರವಾನ್
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