'ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು': ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ನಿಧನ
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 11:08 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬರಹವನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಕಠೋರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶಿಸ್ತು. ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೇ ಶಕ್ತಿ. ಜೀವನವು ಅವರನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
"ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವವರೆಗೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅವರನ್ನು ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.
ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಗಲಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಪ್ಪಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆ ನನ್ನ ಪರಂಪರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನೋವು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ನಾನು ನಾನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾ" ಎಂದು ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇಯಂದು ಅವರನ್ನು "ಫೇವರೆಟ್ ಹೀರೋ" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್, ತಂದೆ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರು ನಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ರಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.