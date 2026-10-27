ಶಿವಣ್ಣನ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್'ನಲ್ಲಿ ನಟ ಶ್ರೀರಾಜನ್: ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್'ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಟ ಶ್ರೀರಾಜನ್ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 3:12 PM IST
ಕಬ್ಜ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್'(OM) ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಟ ಶ್ರೀರಾಜನ್ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶ್ರೀರಾಜನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರ್.ಸಿ.ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜನ್ ಕೆಲಸ: ಮಹಾಮಾಯಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಅಪ್ಪ, ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಗಳು, ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ, ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಅನಾಥ ನಿಲಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ರೌಡಿ ಹೃದಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸೈ, ಹಾಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕು ಹಾಗೂ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಶ್ರೀರಾಜನ್, ಇದೀಗ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರ್.ಸಿ.ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುನೀಲ್, ಯೋಗಿಬಾಬು ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಮೈಲಾರಿ, ಕಬ್ಜ ಅಂತಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು, ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ನಟ ಸುನೀಲ್, ನಟ ನಾಗ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ನನಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೈಲಾರಿ, ಕಬ್ಜ ನಂತರ ಚಂದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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