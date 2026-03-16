ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್:'ಮುಂಬೈ ಮಿಲನ್' ಎಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 1:15 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ಮುಂಬೈ ಮಿಲನ್" ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡನ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆದಿದ್ದೆ.
ಫೋಟೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಮಾಜಸೇವಕರೊಬ್ಬರು , 'ಭೈಯಾ ಮತ್ತು ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭೈಯಾ ಮತ್ತು ಭಾಯ್ಜಾನ್, ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೀರೋ ಮೀಟ್ಸ್ ಆ ಹೀರೋ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ನಟನನ್ನು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳು ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೈನಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ "ಮೈ ಹೂನ್' ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, "ಮಾತೃಭೂಮಿ" ಎಂಬ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಹಿಮೇಶ್ ರೇಶಮ್ಮಿಯಾ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಸಮೀರ್ ಅಂಜಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಬಲವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಸ್ಕರ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ನಾಮಿನೇಷನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೆಶಿಸಲಿದೆ.