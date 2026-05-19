'ಏನಾಯಿತೆಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': 'ಒಂಟಿತನ'ದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್​​ ಖಾನ್​, ಶರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಒಂಟಿತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಲವು ಅಂತೆಕಂತೆಗಳೆದ್ದಿವೆ.

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ (IANS)
Published : May 19, 2026 at 7:50 AM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಒಂಟಿತನ' ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 60ರ ನಟನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದೆಡೆಗಿನ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್​​ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ನಟನಿಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಎಂದು ಹಲವರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ಸುತ್ತಲು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವತಃ ಭಾಯ್​ ಜಾನ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಅರೆ ಯಾರ್​, ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಯ, ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಾರಿ, ಫೋಟೋ "ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್" ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. "ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಬೇಟಾ?" ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿಲ್​ ಮಾರೋ ಯಾರ್​​.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂಟಿತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು.

ಒಂಟಿತನದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ''ಬೈ ಐ ಮಿ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತಿರಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು. ಅಲೋನ್​ ಮತ್ತು ಲೋನ್ಲಿ. ಅಲೋನ್​​​, ಬೈ ಛಾಯ್ಸ್​ನಿಂದ. ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಫೋಟೋ ಬಂತು. ನಟ ಸಖತ್​ ಫಿಟ್​​ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಫೋಟೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಟ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​​

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು 'ಜಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಥಿಂಗ್ಸ್'​ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 'ಯೂ ಆರ್​ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಾಯ್​, ಲವ್​ ಯೂ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯೂ ಆರ್​ ಬ್ಯಾಕ್​​ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್​ ಮೂಡ್'​ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು 'ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಥಿಂಗ್ಸ್'​ ಎಂದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಸಿನಿಮಾ: ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸಿಕಂದರ್'​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಿಕಂದರ್' 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ತೆರೆಕಂಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ರು.

ನಟನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೆ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್'. ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಧರಿಸಿದ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದು. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2020ರ ಜೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್‌ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಮಾರಕ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಲು ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

