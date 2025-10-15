ETV Bharat / entertainment

'ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೀರಿಲೀಸ್​: ಸಿಕ್ಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್

ಪ್ಯಾನ್​​​​​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ SYG-ಸಂಬರಲ ಏಟಿಗಟ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ ರೀಲೀಸ್​​​​​​​​​ ಆಗಿದೆ.

ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್​: ಸಿಕ್ಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ನಟ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 7:12 PM IST

2 Min Read
ತೆಲುಗಿನ ಮೆಗಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್​​ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ SYG-ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ರೀಲೀಸ್​​​​​​​​​ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್​ ಶೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​​ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಝಲಕ್​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್​​​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಫೈಟರ್‌ನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಲುಕ್‌ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯ ನಾಗಲ್ಲ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ರೋಹಿತ್‌ ಕೆ.ಪಿ. ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ನವೀನ್ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ ಸಂಕಲನ ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

ಪಂಚ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ: ಹನುಮಾನ್​ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆ.ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಶೋ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೀಲೀಸ್ (ETV Bharat)

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಧೂಳ್​ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಟ: ಹೌದು, ನಟ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್​​ ಅಭಿನಯದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸಿನಿಮಾ 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 21ರಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ SYG-ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ತಂಡವಿದೆ. ಪಂಚ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ತಲುಪುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ SYG-ಸಂಬರಲ ಏಟಿ ಗಟ್ಟು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸೇ ಸದ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಬಿಗ್​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ 'ಜೈ' ಸಿನಿಮಾದ 'ಲವ್ ಯೂ' ಎಂಬ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಕಿರಣ್ ದಂಪತಿ, ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ದಂಪತಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿ, ರೂಪೇಶ್ ರಾಜಣ್ಣ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ 'ಲವ್ ಯು' ಅಂತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ!

