ನೋಡಿ: 'ಪೆದ್ದಿ' ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ನೋಟ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಿವ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 11:19 AM IST
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಪರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2023ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದ ದಂಪತಿ 2026ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಬೆಳಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನೋಟ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಿವ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಕೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗೆ, "ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ" ಎಂಬ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿವ ರಾಮ್ - ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ ಆದರ್ಶಗಳ ಆಳ ಸಂಗಮ. ಶಿವ, ಶಿವ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ರಾಮ್ ಸದಾಚಾರ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಧೈರ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಹೆಸರು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ - ದೈವಿಕತೆಯ (ಸ್ತ್ರೀ) ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅನ್ವೀರಾ ನಿರ್ಭಯತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಪೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೆಸರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ,'ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ' ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಭಾರತದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳಂತೆಯೇ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸರಳತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪೇನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.