'ಪೆದ್ದಿ' ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್: ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ

'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್ ಮೇ 18ರಂದು​ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

Ram Charan Look From 'Peddi' movie
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 10:35 AM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, "ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್" ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಪೆದ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ದಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್‌ನಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಪೆದ್ದಿಯಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

"ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ದಂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು" - ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​.

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ನಾವು ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್​​, ಪೆದ್ದಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ತಮಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಪೆದ್ದಿ ಮೂಲತಃ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಚಿತ್ರ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುರುತು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪೆದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗುರುತಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು. "ಪೆದ್ದಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು... ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪೆದ್ದಿ ಜೂನ್ 4, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

