ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್: ವಿಡಿಯೋ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 2:14 PM IST
ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ದೇವರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್, 2020ರವರೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಈ ಭೇಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇಂದು, ನಾನು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಕರೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" - ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್.
ಯಾದವ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದರಿಂದ, ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಹೆಚ್ಚೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಸಹ ನಟರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಒಮ್ಮೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಂತರ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಯಾದವ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಪದೇ ಪದೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಇನ್ನು ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಒಂದು ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿ ನಂತರ, ಯಾದವ್ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಟ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಟನಿಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಿಗ್ರಹ ನಿಡಿ, ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.