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'500 ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ': ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಕುಗ್ಗಿಸದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್! ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌ ಮಾತು

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood actor Rajpal Yadav
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 11:46 AM IST

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ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಾಸ್ಯ ರಂಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಗುರುತು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳತ್ತ ಇರೋದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಠಿಣ ಅಧ್ಯಾಯವು ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಳತೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಯಾದವ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಂತರ, ನಟ ರಾಜ್​​ಪಾಲ್​ ಯಾದವ್​ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು - ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇರುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

"ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ" ಎಂದು ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವು ಹಣ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪಾವತಿಸದ ಬಾಕಿಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಟ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. "ನಿಧಿಯು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವರು ಕಲಾವಿದನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯೋಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪಣತೊಡಬಹುದು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಜನರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. "ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಪ್ರತೀ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು 500 ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಟನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಯಾದವ್ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೆಲಸವೇ ಉತ್ತರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿನ್ನೆಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರ, ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇರಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2000 ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ತಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್‌ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ
ನಟ ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್‌
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