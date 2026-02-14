ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ಅಭಿಮಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಜನಿ ದೇಗುಲ; ನಟನ ಶಿವನ ಲುಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, 500 ವಡೆಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ
ಭಾನುವಾರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮಧುರೈನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಧುರೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದ್ದು, ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ, ಕೆಲವರು ನಟನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಧುರೈನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬುವರು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ''ಸತತ 3ನೇ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಜೈಪ್ಪಲಿ (Uzhaippali) ಚಿತ್ರದ ಶಿವನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ನಟನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು 500 ವಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಸೇರಿ, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಗುಲಗಳಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಗುಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ತಲೈವಾ" (ನಾಯಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ: ದಿ ಬಾಸ್, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ದಳಪತಿ, ಪಡಯಪ್ಪ, ರೋಬೋಟ್, ಜೈಲರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಇವೆ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 75ರ ಹರೆಯದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 56ನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಐ)ದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ, ನನಗೆ 100 ಜನ್ಮವಿದ್ದರೂ ನಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿ, ನಟನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಟನ ನಟನೆಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.