ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆಯೀಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕುಟುಂಬ: ಉನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ?

ಮಂತ್ರಾಲಯ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Raghavendra Rajkumar receives doctorate
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 1:20 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೌದು, ಇದೀಗ ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಉನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'- ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​: ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ನನಗೀಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಈ ಗೌರವ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Raghavendra Rajkumar receives doctorate
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (Photo: ETV Bharat)

'ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಂದೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು': ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ, ಇದನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಂದೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನನಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೀಗ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 1988ರಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌, ನಟರಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಡಾ.ರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕೂಡಾ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್​​ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪತ್ನಿ‌ ಮಂಗಳಾ,‌ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಯುವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

2004ರ ಬಳಿಕ ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

