ಬಾಲಿವುಡ್ ಬದಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಮಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆರ್.ಮಾಧವನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಶಿತಾ ಶುಕ್ಲಾರನ್ನು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 3:52 PM IST
ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಶಿತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾವೆಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ, 2023ರಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಆಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವನ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಇಶಿತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಯಾರು?: ಇಶಿತಾ ಶುಕ್ಲಾ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಮಗಳು. ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಶಿತಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ಇಶಿತಾ ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ದೆಹಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ 7 ಬಾಲಕಿಯರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಕೆಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರವಿ ಕಿಶನ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರವಿ ಕಿಶನ್, ಇಶಿತಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ "ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಗಳು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಇಶಿತಾ ಮೇಲಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಟ ಎನ್ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಧವನ್ಗೆ ಇತರೆ ಏಳು ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ, ರಾಯಲ್ ನೇವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಆಗ ನಟ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಶಿತಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾಧವನ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮಾಧವನ್ ಸ್ವತಃ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೂಡಾ ಇಶಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು: ಇಶಿತಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಖೇರ್ ಅವರು ಇಶಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಖೇರ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಶಿತಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಶಿತಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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मेरे प्यारे दोस्त @ravikishann ! आपकी बेटी #Ishita के बारे में प्रेरणात्मक समाचार पढ़ा! कि उन्होंने अग्निवीर स्कीम के अन्तर्गत हमारी डिफेंस फ़ोर्सेज़ जॉइन की है।मन प्रसन्न भी हुआ और गर्वित भी।ईशिता को मेरा प्यारा और आशीर्वाद देना।और उससे कहना उसका ये कदम लाखों बच्चियों के लिए… pic.twitter.com/W8JhdgXdEr— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 29, 2023
ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರವಿ ಕಿಶನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ರವಿ ಕಿಶನ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಶಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಶುಕ್ಲಾ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ರಿವ್ವಾ ಕಿಶನ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿವ್ವಾ 2020ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕುಶಲ್ ಮಂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಲೈಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಶಿತಾ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
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