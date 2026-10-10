'ಫ್ರೆಂಡ್! ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರ ಭಯ?': ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 9:23 AM IST
ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ (CJP) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲುಗಳ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಸಿಂಘಂ' ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದನ್ನೂ ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲವರು ಖಳನಾಯಕ 'ಜಯಕಾಂತ್ ಶಿಖ್ರೆ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಂತೆ ಏಕೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
Fraaand. Killing Democracy.. Denying Citizens to protest … Cheating karta hai tu #justasking https://t.co/e6v2URgYTB— Prakash Raj (@prakashraaj) October 9, 2026
"ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ! ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು, ಜನರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು... ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು.....!" - ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್.
ನಂತರ ತಮ್ಮ 'ಸಿಂಘಂ' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ 'ಜಯಕಾಂತ್ ಶಿಖ್ರೆ'ಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಫ್ರೆಂಡ್! ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರ ಭಯ? ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ? ಏಕೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಸ! ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ! ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ?
'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯು ನವದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10) ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಮತದಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನೂಪುರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭುಸಾವಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇತಾರ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ, 'ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್' ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಣೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಭಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಜನತಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ' ನಡೆಯಿತು. 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಬಹಿರಂಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠೀ ಮತ್ತು ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ಯಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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