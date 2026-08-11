ETV Bharat / entertainment

'Nice Joke, Game on​': ವೋಟರ್​​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​​ ಹೆಸರು ಔಟ್; ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Actor Prakash raj
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 4:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ‌ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್​ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಎಸ್​ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು, ''ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​​, ಸಾಥಿಯೋ... ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ನೈಸ್ ಜೋಕ್​​ ನೋ?. ನಾನು ಇದೇ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು... ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, "ನೈಸ್​ ಜೋಕ್​. ಗೇಮ್​ ಆನ್​. ನನ್ನ ಮತದಾನದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು (ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಾಗಝ್ ದಿಖಾನ ಪಡೇಗಾ) ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಟ ಶುರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್​, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಕೆಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡವುವ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಬೈ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Prakash raj
SIR ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಬಹುಭಾಷೆ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸತತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜುಲೈ 29ರವರೆಗಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಆ.8ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ.17ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು
SIR
PRAKASH RAJ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.