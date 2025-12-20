ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್: ಜಾಗತಿಕ ಕಥೆಗಾರರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಪ್ರಭಾಸ್
'ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್', ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ, ಸಲಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್' (The Script Craft International Short Film Festival) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ಕಥೆಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ಕಥೆಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಶೈಲಿಯ ಅಥವಾ ಜಾನರ್ನ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಜನರ ತೀರ್ಪು: ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಕೇವಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತಗಳು, ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಏಣಿ: ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾಥ್: ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ" ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾವು ಕೂಡಾ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದ: ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗ. ಇದರ ಮೂಲಕ 15 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ: ಥಾಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಉಪ್ಪಲಪಾಟಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್' ಈಗ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು TheScriptCraft.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಸದ್ಯ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್', 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಕಿ 2', ಸಲಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸಮ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿವೆ.