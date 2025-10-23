ETV Bharat / entertainment

45ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ

ಇಂದು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜನುಮ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. 45 ವರ್ಷವಾದರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್​ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
45ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ (IANS & ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತೆಲಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್​ಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. 45ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದು, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್​​​​ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ. ಪ್ರತಿ ಶೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

1.ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್: ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಎಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರದ್ದು. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

2. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮರು - ಬಿಡುಗಡೆ: ​ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಟೀಸರ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಮರು - ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಸಲಾರ್, ಈಶ್ವರ್, ಮತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

3. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಯಕ​: ಕೇವಲ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗದೇ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಇವರು

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

4. Mega line-up-ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ​ಪ್ರಭಾಸ್​ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲೇ ಇದೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ (ಜನವರಿ 9, 2026), ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 2 – ಶೌರ್ಯಾಂಗ ಪರ್ವ, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಕಲ್ಕಿ 2898 AD: ಪಾರ್ಟ್ 2, ಮತ್ತು ಫೌಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

5. 1000 ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ - ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿನ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ: ​ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್​ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತವಾಗಿ ₹1000 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿನ ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಹುಬಲಿ PRABHAS UPCOMING MOVIES PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜನುಮದಿನ ವಿಶೇಷ (IANS)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನಗಾಗಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು'​: ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನೆದ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣವೀರ್ ಕಣ್ಣೋ, ದೀಪಿಕಾರ ಡಿಂಪಲ್ಲೋ? ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಗು ನೋಡಿ

TAGGED:

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಬಾಹುಬಲಿ
PRABHAS UPCOMING MOVIES
PRABHAS BIRTHDAY SPECIAL
ACTOR PRABHAS BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.