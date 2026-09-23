'ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ': ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಮೂಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಸಂದರ್ಶನ
Nenapirali Prem Interview: ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 5:09 PM IST
ನೆನಪಿರಲಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಮಳೆ, ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್. ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಪ್ರೇಮ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ನಟ ಪ್ರೇಮ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನ ರೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
''ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಟರಾದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ನಟ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು?
''ಹೊಸಬರು ಹಳಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ನನಗೆ ಹೊಸಬ ಎಂದು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರ್ಯಾಪೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕ್ಲ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತಾ ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
''ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಚಿತ್ರವಿದು'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್. ಆ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಆ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಗೆಟಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಮುಂದೆ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ?
''ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋ. ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಟರಾಗಿ ನಾಡಫ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ... ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರು, ಕುಟುಂಬದ, ಜನರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ನಟ ಪ್ರೇಮ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕಥೆಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೀರ? ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ?
''ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡೋದು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದಲೂ ನಾವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕಲಹಗಳೇನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ?'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಲಹೆ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ನಾವು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ವಿವಿಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟೀನೇಜ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ, ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೆಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್?
''ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರ ದಯೆ. ವರ್ಕೌಟ್, ಡಯೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ, ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ?
''ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು. ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?
''ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಂದು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಬೇರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ?
ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
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