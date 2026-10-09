ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪಾಟೇಕರ್ ಪುತ್ರ: ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು!
ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 10:59 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಓರ್ವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಏಕೆ ಜರುಗಿತು?: ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. 3-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್, ಕುಟುಂಬವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
Pune, Maharashtra: Malhar Patekar, son of late veteran actor Nana Patekar, says, "He was in Goa, we brought him from there. We expected that we would return early, but it took some time due to some reasons. That's what happened. But because i happened very early in the morning problem happened, so keeping him for too long was not appropriate. So that's why we thought of doing it today itself."— IANS (@ians_india) October 8, 2026
"ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, "ಅವರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಣಜಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೋನಾ ಪೌಲಾದ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ ನಾನಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಂಬೋಲಿಮ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅವರು ಅದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ನಟ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಪಿಆರ್ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರಾದರೂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
Goa: Panaji Police registers an Unnatural Death (UD) case under Section 194 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) following the death of veteran actor Vishwanath (Nana) Gajanan Patekar. According to the police record, the 76-year-old actor was brought dead to the casualty ward of Manipal Hospital, Bambolim, from his residence at Ocean Park, Dona Paula. Further enquiry into the matter is currently in progress, led by PSI Nitin Naik.— ANI (@ANI) October 9, 2026
ತಂದೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಭರವಸೆ: ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಮರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸದಾ ನಂಬಿದ್ದರು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ... ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು. 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೆಕರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
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