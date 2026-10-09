ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ KBC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ರು ಪಾಟೇಕರ್: ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು!
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ 'ಮರಾಠಿ ಕೆಬಿಸಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 4:57 PM IST
ಜೀವನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ್ದು! 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ'ಯ ಮರಾಠಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕರೋಡ್ಪತಿ' (Kon Honar Crorepati) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟನ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಧ್ವನಿ... ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗವು ಒಬ್ಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಂತಾಪಗಳು. ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 1998ರ ವಜೂದ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ಮರಾಠಿಯ 'ಕೋನ್ ಹೋನಾರ್ ಕೋರೋಡ್ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ 'ಹಾಟ್ ಸೀಟ್' ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುಣೆಯ ಡಾಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಮರರನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯುತವಾದ ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸದಾ ನಂಬಿದ್ದರು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 1978ರ ಚಿತ್ರ 'ಗಮನ್' ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಪರಿಂದಾ', 'ಪ್ರಹಾರ್', 'ಅಂಗಾರ್', 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್', 'ತಿರಂಗಾ', 'ಖಾಮೋಶಿ' ಮತ್ತು 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್' ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ 5' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ 'ಓ ರೋಮಿಯೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮದನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸುಬೇದಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.