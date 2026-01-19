ETV Bharat / entertainment

ಎಲ್​​ಎಲ್​​ಬಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್​​​​ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ: ನಟ ಕೋಮಲ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ?

ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಎಂದವರಿಗೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Komal Kumar Announce his new project Tenali DA LLB
ತೆನಾಲಿ ಡಿಎ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: Film Poster)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರುವ ಕೋಮಲ್‌ ಅವರೀಗ ಬಂದ ಆಫರ್​ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಭಿನ್ನವೆನಿಸುವ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಟನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೀಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಹೆಸರು 'ತೆನಾಲಿ ಡಿಎ, ಎಲ್​ಎಲ್‌.ಬಿ' (Tenali DA, LL.B). ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೋಮಲ್‌ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್‌ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಮಲ್‌ ಲಾಯರ್‌ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದ್ರುವ್‌ ಸಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಮೂಲಕ ಟೈಟಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಟೈಟಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್​​ಎಲ್​​ಬಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್​​​​ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಾಯಕ ನಟನ ಡೈಲಾಗ್​​ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 'ಮಾಸ್​, ಸೂಪರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್'​ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಯರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಕೋಮಲ್ ಸರ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಟೈಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಸರ್' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಮರೀಚಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿದ್ದ್ರುವ್‌ ಸಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮರೀಚಿ ನಂತರ ಸಿದ್ದ್ರುವ್‌ ಸಿದ್ದು ಕೋಮಲ್‌ ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋಷನಲ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಯರ್‌ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಮಲ್‌, ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೆನಾಲಿ ಡಿಎ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಿದ್ದ್ರುವ್‌ ಸಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ್ರುವ್‌ ಸಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ್‌ ಮಾಯಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಿತ್ವಿಕ್‌ ಮುರಳಿಧರನ್‌ ಸಂಗೀತಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉದಯ್‌ ಲೀಲಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಿರಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

