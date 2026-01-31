ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್​​ 30 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:"ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವಷ್ಟೇ"- ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 3 ದಶಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ KICCHA SUDEEP LETTER TO FANS ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 30 ವರ್ಷ
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 3 ದಶಕ ಪೂರ್ಣ (IANS AND actor kiccha sudeep's official x account)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಹಾಕಿರುವ ಬಾದ್ ​ಷಾ 30 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲೇನಿದೆ: ಈ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕನಸುಗಳು, ಆತಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಬದುಕು ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು.

BENGALURU ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ KICCHA SUDEEP LETTER TO FANS ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 30 ವರ್ಷ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ (actor kiccha sudeep's official x account)

ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ: ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಾರಣ.

ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ: ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ.

ಸಹನಟರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ: ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ. ಬೆಳಕಿನ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಕಲನಕಾರರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ..

ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ: ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ: ನನಗೆ ಗುರುತು, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ರಂಗವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ: ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ ವಿನಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು. ಈ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಜೋಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ... ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್: ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್​ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​​ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ನಟ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಥಿಯೆಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜೀಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​​ನಲ್ಲೂ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಮಲಯಾಳಂನ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ , ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್​ ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿ​ಗೆ ಬರಲ್ವೋ ಆಗ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ': ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್​ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಾಥ್

TAGGED:

BENGALURU
ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
KICCHA SUDEEP LETTER TO FANS
ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 30 ವರ್ಷ
ACTOR KICCHA SUDEEP 30 YEARS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.