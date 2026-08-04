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ಸಿಂಗಂ 2, ಸರ್ದಾರ್​ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ನಟ‌ ಕಾರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್, ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ರಾಜ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Karthi with upcoming film team
ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನಟ ಕಾರ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 12:56 PM IST

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ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿಂಗಂ 2 ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್​ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ರಾಜ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನೋರಂಜನಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಹಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕಾರ್ತಿ: ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ನಟ ಕಾರ್ತಿ, ಇದೀಗ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಶೈಲಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ರಾಜ ಅವರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಸಂತೋಷ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ವೇಲಾಯುಧಂ, ಥನಿ ಒರುವನ್​​ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11ನೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ: ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ''ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈಗ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 11ನೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ - ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಕಾರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actor Karthi
ನಟ ಕಾರ್ತಿ (ETV Bharat)

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ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ: ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ ಇರಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಇತರ ಕಲಾವಿದರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, "ಒಂದು ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

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ನಟ‌ ಕಾರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ರಾಜ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್
ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್
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