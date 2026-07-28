ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್: 8 ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸೂಚನೆ
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 12:02 PM IST
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಟನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು.
ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ. ನಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿರಾಮವಿಟ್ಟಿತು.
"ಭಯಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
We regret to inform everyone that Mr. NTR ( @tarak9999 ) sustained an unfortunate shoulder injury earlier this evening.— .... (@ynakg2) July 27, 2026
Following a thorough medical evaluation, the team of doctors headed by Dr. J. Madhusudan Rao and Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi has advised complete rest for… pic.twitter.com/AlusvIHGIx
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ನಟನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಂಡವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತು. #GetWellSoonNTR ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
#Tarak Anna Deserves All the Love always ♥️🥹— thaman S (@MusicThaman) July 27, 2026
Wish him the Super Speed Recovery ❤️🩹 @tarak9999 Needs all over Prayers
Let’s Pray Hard pic.twitter.com/U22VCb2kTn
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ಥಮನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ತಾರಕ್ ಅಣ್ಣ ಸದಾ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಹರು. ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಕೂಡಾ ನಟನ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸಿದರು. "ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು, ನೀವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ, ನಟ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಡಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಗಾರು, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ, LUGER!" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Get well soon @tarak9999 garu ..Wishing you a speedy recovery ❤️— Gopichandh Malineni (@megopichand) July 27, 2026
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಭುಜದ ಗಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯಂತೆ ಬಲವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಈ ಟಾಪ್ 5 ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿಜಯ್ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ
ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಫಸ್ಟ್-ಲುಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, "ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಶಿವ. ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ವತಿ. ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ಕಮಾಂಡರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭವ್ಯ ಪುರಾಣ-ಪ್ರೇರಿತ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಟ ಇಲ್ಲ': ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಜೂನ್ 11, 2027ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. 1967ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ರಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಫೀಮು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಭಯಂಕರ ಹಂತಕ ಲುಗರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಬಿಜು ಮೆನನ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.